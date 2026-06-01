Надежда Бабкина раскрыла секрет своей бодрости: «Надо любить вокруг себя все»

Певица Надежда Бабкина раскрыла главный секрет, который помогает ей оставаться бодрой в 76 лет. Слова артистки передал «Пятый канал».

По словам Бабкиной, оставаться в прекрасном состоянии в таком возрасте ей удается благодаря любви.

«Какие масочки? Любовь! Вот и все. Потому что надо любить вокруг себя все то, что тебя окружает», — заявила певица.

Артистка подчеркнула, что также сохранять хорошее самочувствие ей помогают соблюдение водного баланса, полноценный сон и душ.

Кроме того, Бабкина объяснила, что людям не следует жаловаться на неприятные события, происходящие в жизни. По мнению певицы, в таком случае важно искать причины в самом себе.

До этого Надежда Бабкина обвинила журналистов в отсутствии желания продвигать настоящее искусство. Певица заявила, что артистам, которые занимаются музыкой, трудно добиться признания публики. По ее мнению, сегодня отношение людей к искусству зависит от прессы, поэтому представители прессы должны учиться интересно писать на эту тему.

Ранее Бабкина рассказала, как договорилась работать с Бузовой.