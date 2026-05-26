Надежда Бабкина призвала журналистов продвигать искусство: «Это зависит от вас»

Певица Надежда Бабкина обвинила журналистов в отсутствии желания продвигать настоящее искусство. Слова артистки передал «Пятый канал».

Бабкина заявила, что артистам, которые занимаются музыкой, трудно добиться признания публики. По словам певицы, сегодня отношение граждан к искусству зависит от прессы, поэтому журналисты должны учиться интересно писать на эту тему.

«Это зависит от вас, журналистов. Надо пытаться, это не просто. Написать, что кто-то кому-то набил физиономию или толкнул кого-то — да не проблема», — отметила исполнительница.

Певица подчеркнула, что сейчас у многих представителей прессы есть тяга к дешевым сенсациям.

До этого Надежда Бабкина раскрыла свое отношение к использованию искусственного интеллекта в музыке. По мнению певицы, ИИ-композиции — это временное явление. При этом она отметила, что сама не против новых технологий, но их должно быть в меру.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, как борется с телефонными мошенниками.