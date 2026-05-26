Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Надежда Бабкина призвала журналистов продвигать искусство: «Это зависит от вас»

Певица Бабкина заявила, что журналисты должны увлекательно писать об искусстве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Надежда Бабкина обвинила журналистов в отсутствии желания продвигать настоящее искусство. Слова артистки передал «Пятый канал».

Бабкина заявила, что артистам, которые занимаются музыкой, трудно добиться признания публики. По словам певицы, сегодня отношение граждан к искусству зависит от прессы, поэтому журналисты должны учиться интересно писать на эту тему.

«Это зависит от вас, журналистов. Надо пытаться, это не просто. Написать, что кто-то кому-то набил физиономию или толкнул кого-то — да не проблема», — отметила исполнительница.

Певица подчеркнула, что сейчас у многих представителей прессы есть тяга к дешевым сенсациям.

До этого Надежда Бабкина раскрыла свое отношение к использованию искусственного интеллекта в музыке. По мнению певицы, ИИ-композиции — это временное явление. При этом она отметила, что сама не против новых технологий, но их должно быть в меру.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, как борется с телефонными мошенниками.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!