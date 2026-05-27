Егор Крид о хейте после скандала в Краснодаре: «Появлялись не самые хорошие мысли»

Певец Егор Крид впервые подробно высказался о скандале, который разгорелся вокруг его выступления в Краснодаре, в новом выпуске журнала «Мнение редакции может не совпадать».

Артист заявил, что ситуация с несколькими зрителями в телефонах была раздута и привела к массовому буллингу.

«Был момент, когда весь интернет на меня обиделся якобы за то, что я обиделся на своих поклонников. Люди выставляют меня таким образом, что будто я не люблю свою аудиторию», — рассказал Крид.

По его словам, оба концерта в Краснодаре прошли при полных залах: он собрал 20 тыс. зрителей за два дня. Во время блока, посвященного Майклу Джексону, Крид заметил нескольких человек, «залипших в телефонах». Чтобы проиллюстрировать, как это выглядит со стороны, он спел три песни, стоя на месте. Затем артист спросил у зала, круто ли, когда он просто стоит и поет — публика ответила «нет».

«И я сказал, что артисту тоже не прикольно, когда на концерте кто-то просто стоит и смотрит в телефон. Я хочу как минимум иногда видеть лица своих поклонников, а не только их мобильники», — пояснил Крид.

Музыкант отметил, что концерт продолжился в нормальном режиме, но в сети распространились смонтированные фрагменты, искажающие суть.

«Те, кто был на концерте, пишут в комментариях, что все было не так, но это уже никому не интересно. Никому не нужна правда о том, как что где-то было на самом деле. Все видят только то, что хотят видеть, — что Егор Крид или кто-то еще плохой», — подчеркнул он.

Крид также признался, что хейт стал одним из самых тяжелых периодов в его жизни.

«В первое время было тяжело, оно же все копится годами, плюс есть свои личные проблемы. Появлялись даже не самые хорошие мысли. Я бы честно такого состояния врагу не пожелал — когда кажется, что тебя ненавидят все», — подытожил певец.

Ранее Крид заявил, что не сомневается в диагнозе Лерчек после личной беседы.