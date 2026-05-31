JONY согласился стать лицом рекламной кампании клубники за 150 млн рублей

Mash: певец JONY станет лицом рекламной кампании точек продажи клубники
Певец JONY станет лицом рекламной кампании точек продажи клубники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, JONY согласился принять участие в кампании на фоне популярности ИИ-роликов про измену фруктов под его трек «Камин». Артист подпишет контракт о сотрудничестве на три месяца. Как утверждает Mash, певцу заплатят 150 млн рублей за фото с ящиком клубники и коротким роликом со слоганом «Я — клубника, ты — клубника».

Отмечается, что JONY планирует обсудить условия контракта после 1 июня, когда закончатся его гастроли.

Весной 2026 года в социальных сетях распространились драматические видео, сгенерированные нейросетью, с антропоморфными фруктами под песню JONY. Сюжеты бывают разные, но большинство из них показывают измены и беременности.

По словам JONY, он рад, что песня получила «новое дыхание» и популярность» даже спустя шесть лет после выпуска. Артист напомнил, что в свое время ролики с его треком распространялись в соцсетях как среди россиян, так и иностранцев. Певец признался, что плакал над некоторыми видео.

