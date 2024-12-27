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Дуа Липа выходит замуж за звезду сериала «Война и мир»

The Sun: певица Дуа Липа обручена с актером Каллумом Тернером
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Reuters

Актер Каллум Тернер сделал предложение певице Дуа Липе после года знакомства. Об этом сообщает The Sun.

Друзья пары рассказали изданию, что пара обручилась тихо и планирует отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

«Дуа и Каллум так влюблены друг в друга. Они знают, что это навсегда. Каллум — надежная опора для Дуа, и они — прекрасная пара», — заявил источник.

До этого The Sun сообщало, что Каллум Тернер и Дуа Липа планируют устроить большую вечеринку на Новый год в Лондоне. Мероприятие пройдет в «совершенно секретном месте», на него приглашены все друзья и их семьи. На вечеринке, предполагает издание, знаменитости также отпразднуют помолвку.

В начале января появились первые слухи о романе Дуа Липы с актером Каллумом Тернером. Звезд заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха».

Спустя несколько недель знаменитостей засняли за поцелуями. У них было свидание в ресторане японской кухни Sushi Park в Голливуде.

Ранее отец Майли Сайрус пожалел о разрыве отношений с дочерью.

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