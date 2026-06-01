Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Финансировавший ВСУ актер из «Мастера и Маргариты» продал квартиры в Москве

SHOT: актер Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы
Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о жилье в районе Патриарших прудов. Первая недвижимость площадью 55 квадратных метров расположена в Богословском переулке. Вторая квартира площадью около 110 квадратных метров находится в Спиридоньевском переулке. Как отмечает SHOT, цена первого жилья может составлять 55 миллионов рублей, а второго – более 100 миллионов рублей.

По данным издания, сейчас Филиппенко владеет в России только старым домом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине на 7 сотках земли и комнатой площадью 10 квадратов в доме возле Патриарших прудов.

Филиппенко поддержал Украину после начала СВО и уехал из России в ноябре 2022 года. Как отмечает SHOT, позже актер принял участие в чтениях, с которых все вырученные средства шли на поддержку Украины и ВСУ.

Александр Филиппенко получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1989 году, а в 2000-м стал народным артистом России. Он выступал на сцене театра имени Моссовета и Гоголь-центра. Актер также снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» — фильме Юрия Кары (Коровьев) и сериале Владимира Бортко (Азазелло).

Ранее Филиппенко заявил, что не вернется в Россию.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!