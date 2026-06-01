Финансировавший ВСУ актер из «Мастера и Маргариты» продал квартиры в Москве

Актер Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о жилье в районе Патриарших прудов. Первая недвижимость площадью 55 квадратных метров расположена в Богословском переулке. Вторая квартира площадью около 110 квадратных метров находится в Спиридоньевском переулке. Как отмечает SHOT, цена первого жилья может составлять 55 миллионов рублей, а второго – более 100 миллионов рублей.

По данным издания, сейчас Филиппенко владеет в России только старым домом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине на 7 сотках земли и комнатой площадью 10 квадратов в доме возле Патриарших прудов.

Филиппенко поддержал Украину после начала СВО и уехал из России в ноябре 2022 года. Как отмечает SHOT, позже актер принял участие в чтениях, с которых все вырученные средства шли на поддержку Украины и ВСУ.

Александр Филиппенко получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1989 году, а в 2000-м стал народным артистом России. Он выступал на сцене театра имени Моссовета и Гоголь-центра. Актер также снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» — фильме Юрия Кары (Коровьев) и сериале Владимира Бортко (Азазелло).

Ранее Филиппенко заявил, что не вернется в Россию.