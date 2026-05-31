Эпатажному спонсору Трампа не дадут выступить на Венском культурном фестивале

Венский культурный фестиваль Wiener Festwochen отменил приглашение основавшему компанию Palantir американскому миллиардеру Питеру Тилю после массовых протестов и угроз бойкота. Они были связаны с правоконсервативными взглядами бизнесмена и его близостью к президенту и вице-президенту США, поясняет Der Spiegel.

Выступление Тиля планировалось в формате дискуссионного вечера на тему «Армагеддон и Антихрист? От теологии к реальной политике» 7 июня в венском отеле InterContinental. Модератором должен был выступить сам руководитель Festwochen, известный швейцарский режиссер Мило Рау, а оппонентом — австрийский теолог Вольфганг Палавер.

Тиль, который недавно переехал в Аргентину и поддерживает тесные отношения с ее президентом Хавьером Милеем, известен своими апокалиптическими религиозными взглядами: он публично рассуждает о борьбе с «антихристом», воплощением которого, по его мнению, являются ООН и активистка Грета Тунберг.

Фестиваль провел публичные дебаты «за» и «против» участия миллиардера и создал экспертный совет, который высказался за проведение встречи. Но французский философ Жоффруа де Лагаснери и другие участники программы пригрозили бойкотом.

В итоге Мило Рау и дирекция отменили мероприятие, подчеркнув, что сохранение фестиваля важнее отдельной спорной дискуссии.

Тиль известен как основатель Palantir, поставляющей программное обеспечение для армии США, а также как один из первых крупных спонсоров нынешнего американского лидера и вице-президента США Джей Ди Вэнса. В научных кругах его называют представителем «патриотического техно» и обвиняют в попытке сращивания религиозного фундаментализма с технократией.

