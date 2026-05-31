Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Эпатажному спонсору Трампа не дадут выступить на Венском культурном фестивале

Der Spiegel: создателя Palantir убрали из программы культурного фестиваля в Вене
Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Венский культурный фестиваль Wiener Festwochen отменил приглашение основавшему компанию Palantir американскому миллиардеру Питеру Тилю после массовых протестов и угроз бойкота. Они были связаны с правоконсервативными взглядами бизнесмена и его близостью к президенту и вице-президенту США, поясняет Der Spiegel.

Выступление Тиля планировалось в формате дискуссионного вечера на тему «Армагеддон и Антихрист? От теологии к реальной политике» 7 июня в венском отеле InterContinental. Модератором должен был выступить сам руководитель Festwochen, известный швейцарский режиссер Мило Рау, а оппонентом — австрийский теолог Вольфганг Палавер.

Тиль, который недавно переехал в Аргентину и поддерживает тесные отношения с ее президентом Хавьером Милеем, известен своими апокалиптическими религиозными взглядами: он публично рассуждает о борьбе с «антихристом», воплощением которого, по его мнению, являются ООН и активистка Грета Тунберг.

Фестиваль провел публичные дебаты «за» и «против» участия миллиардера и создал экспертный совет, который высказался за проведение встречи. Но французский философ Жоффруа де Лагаснери и другие участники программы пригрозили бойкотом.

В итоге Мило Рау и дирекция отменили мероприятие, подчеркнув, что сохранение фестиваля важнее отдельной спорной дискуссии.

Тиль известен как основатель Palantir, поставляющей программное обеспечение для армии США, а также как один из первых крупных спонсоров нынешнего американского лидера и вице-президента США Джей Ди Вэнса. В научных кругах его называют представителем «патриотического техно» и обвиняют в попытке сращивания религиозного фундаментализма с технократией.

Ранее Тиль предрек апокалипсис и назвал имя возможного антихриста.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!