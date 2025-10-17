Миллиардер предрек апокалипсис и назвал имена возможных антихристов

Миллиардер из США Тиль: конец света начался, а антихрист уже находится среди нас

Американский миллиардер и предприниматель Питер Тиль прочитал четыре лекции в Сан-Франциско, в ходе которых говорил о якобы скором наступлении апокалипсиса. Бизнесмен также перечислил имена людей, которые, по его мнению, могут быть антихристом, сообщает газета The Guardian.

Он считает, что антихрист уже находится среди нас. Возможным кандидатом на эту роль миллиардер назвал американского блогера Элиезера Юдковского, который является автором фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления», а также создателем Исследовательского института машинного интеллекта, призывающего запретить исследования в области искусственного интеллекта.

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг Тиль упомянул как «легионера антихриста».

Он выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин имеет много подходящих качеств для антихриста, но для этой роли он слишком стар.

16 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что конец человеческой цивилизации неизбежен.

Также он призвал верующих меньше думать об апокалипсисе и больше — о спасении души, живя по-христиански и готовясь к встрече с Господом.

Ранее в США заявили о близости мира к ядерному уничтожению.