Умерла сыгравшая в сериале «Триггер» актриса Елена Глебова

Заслуженная артистка России Елена Глебова, известная по ролям в сериалах «Триггер» и «До смерти красива», ушла из жизни в возрасте 69 лет. Она скончалась 19 мая, указано в ее профиле на тематическом сайте «Кино-Театр.Ру».

В комментариях пользователи портала отмечают эффектную внешность актрисы и ее харизматичность, а также выражают сожаление по поводу того, что отечественные кинорежиссеры не снимали ее чаще.

«Прекрасная актриса, не так много работ в фильмографии, но все заметные», - говорится в одном из отзывов.

Артистка родилась летом 1956 года в Москве. Ее родители — звезда эпопеи «Тихий Дон» Петр Глебов и имевшая дворянские корни Марина Левицкая. Елена Глебова окончила Школу-студию МХАТ и до 1999 года служила в МХАТ имени Горького.

Еще студенткой она получила одну из главных ролей в фильме «Соль земли». Среди других ее работ — детектив «Ипподром», историческая драма «На крутизне» и остросюжетная картина «Ответный ход».

В 2000-х актриса снялась в проектах «Салон красоты», «Капитанские дети», «Райские яблочки», «Вкус граната», «Авантюристка», «А у нас во дворе...», «До смерти красива», «Триггер» и других.

Елена Глебова не была замужем и не имела детей. В интервью она часто говорила, что всю жизнь искала мужчину, который был бы похож на ее отца, но «второй такой не встретился, а планку уже не понизишь».

