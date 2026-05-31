Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Дмитрий Маликов рассказал о своей спортивной травме

Певец Дмитрий Маликов потянул мышцу бедра во время игры в футбол
Telegram-канал Дмитрий Маликов

Певец Дмитрий Маликов рассказал в беседе с News.ru, что потянул заднюю мышцу бедра во время игры в футбол.

Маликов уточнил, что не стал обращаться ко врачу из-за спортивной травмы.

«Вот она у меня до сих пор болит. Потому что я азартный, я не могу уже успокоиться, я лечу за мячом и забываю о том, сколько мне лет», — поделился артист.

В январе 2026 года Дмитрий Маликов повторил мем «Филяй, филяй». Он снял ролик, в котором сыграл на пианино музыку из мема «Филяй, филяй». Артист заявил, что его вдохновили поклонницы. Фанаты позитивно восприняли видео.

Мем «Филяй, филяй» появился из-за немецких блогеров, которые танцуют в полуобнаженном виде под песню «Vielleicht, Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки начали давать немецким блогерам русские имена. К примеру, модель dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя) «стал» Семой.

Ранее Виктория Боня удивилась своей фигуре после травмы.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!