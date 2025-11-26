Раскрыта личность новой избранницы Дмитрия Диброва: «Приятельница Полины»

Телеведущий Дмитрий Дибров начал отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой после развода с моделью Полиной спустя 16 лет брака. Об этом сообщает «СтарХит».

По информации издания, новая избранница 66-летнего Диброва — 43-летняя Екатерина Гусева, специалист в области нутрициологии. Она окончила факультет права Высшей школы экономики, но впоследствии сменила сферу деятельности. Сейчас Гусева консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов, развивает собственный бренд здорового питания и владеет кафе с полезной едой.

«Уже около двух месяцев Дмитрий встречается с приятельницей Полины, известным нутрициологом Катей Гусевой. Роман они закрутили этой осенью, хотя знакомы несколько лет, Катя даже состояла в клубе Полины, та, собственно, их и познакомила в свое время», — раскрывают инсайдеры.

Также отмечается, что Гусева — мать троих детей: она растит 13-летнюю дочь Валентину, 9-летнего сына Георгия и младшую дочь Ксению, которой сейчас 4 года.

Пока ни Дмитрий, ни Екатерина не дали официальных комментариев о своем романе. При этом источники «СтарХита» уверяют, что в ближайшее время пара может выйти из тени, поскольку их отношения стремительно развиваются. Возлюбленные уже не раз выходили вместе на мероприятия, а недавно вернулись с острова Бали, где шоумен отмечал свой день рождения.

Ранее появилась информация, что Гузеева тайно развелась после 20 лет брака.