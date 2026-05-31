Звезда «Не родись красивой» назвала условия возвращения в сериал

Актриса Нелли Уварова в интервью «Леди Mail» не исключила, что может вернуться в сериал «Не родись красивой».

Уварова объяснила, что готова рассмотреть съемки в проекте при наличии хорошего сценария. Артистка уточнила, что около года назад получала предложения сыграть в сиквеле. По ее словам, пока у проекта нет качественного сюжета.

Как отметила Уварова, если съемки проекта стартуют, то будут раскрывать новую историю главных героев.

«Это будет уже другая, взрослая история, и мы созрели для этих новых историй», — поделилась актриса.

Нелли Уварова известна по роли Кати Пушкаревой в сериале. «Не родись красивой», адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка», выходил на российском телевидении в 2005–2006 годах. Главные роли в нем, помимо Уваровой, исполнили Григорий Антипенко, Петр Красилов, Ольга Ломоносова и другие.

В феврале 2026-го Telegram-канал Mash сообщил, что Уварову госпитализировали с травмой ноги. Канал утверждал, что актриса получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников. В спектаклях актрису пришлось заменить.

Ранее сообщалось, что Мерил Стрип поставила жесткий ультиматум авторам «Дьявол носит Prada».

 
