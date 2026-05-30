«Мираж» о концертах в 90-х: разбитые ПАЗики и холодные гостиницы

Певица Болдышева: от безумных туров в стиле 90-х «Мираж» отказался
Пресс-служба Группы «Мираж»

Певица, солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева призналась, что в 90-х у коллектива не раз опускались руки. Воспоминаниями о гастролях в эти годы она поделилась с «Газетой.Ru».

«Но лежать долго не получалось — надо было работать. Стоп-крана в жизни нет: просто встаешь и идешь дальше. Трудные были годы. Мы, как и все гастролеры того времени, колесили по стране в разбитых филармонических ПАЗиках, ночевали в обшарпанных гостиницах, где зимой порой не было ни отопления, ни горячей воды. Но в городах — больших и крошечных — нас ждали зрители, которым были нужны наши песни. Ради этого стоило терпеть все», — не скрывает она.

Сейчас, продолжила Болдышева, «Мираж» по-прежнему много гастролирует, у коллектива плотный концертный график.

«Но от безумных туров в стиле 90-х мы отказались. Стало комфортнее: успеваем и отдохнуть, и побыть дома. Особенно приятно, что на концертах полно молодежи — они знают наши песни и с удовольствием подпевают. А полные залы в наше непростое время радуют вдвойне», — заключила певица.

