Сергей Жуков объяснил популярность своих песен у молодежи

Певец Сергей Жуков заявил, что его радует интерес молодежи к его старым песням

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что популярность его песен у молодого поколения связана с тем, что зумеры не застали лихие 90-е, но благодаря фильмам и музыке они начали романтизировать это время. Таким мнением певец поделился в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Жуков отметил, что в 2026 году его старые треки особенно часто слушала молодежь. По словам певца, ему приятно осознавать, что его творчество интересует молодых слушателей.

«Это всегда приятно, когда новое поколение воспринимает твое творчество. Приятно, когда песни, написанные 15-20 лет назад, находят отклик в сердцах молодежи», — поделился артист.

Жуков надеется, что его новый альбом тоже будет популярен не только у давних поклонников, но и привлечет внимание зумеров.

До этого Сергей Жуков раскрыл, что в предстоящий альбом группы «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал. Артист добавил, что Жуков работу планируется представить поэтапно: сначала песни будут выходить поочередно в формате синглов, а полноценная премьера состоится на концерте в «Лужниках».

Ранее лидер «Руки Вверх!» рассказал, как группу «крышевали» в 90-е.