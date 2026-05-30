На могиле Светличной начали установку памятника после резонанса в СМИ

На могиле заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной начали установку памятника. Как пишет издание kp.ru, подготовку к возведению монумента начали после резонанса в СМИ.

15 мая 2026 года Светличной могло бы исполниться 86 лет. Памятник на ее могиле Светличной будет установлен в июне 2026 года, сейчас все предварительные работы завершены.

Около месяца назад появились публикации о том, что на могиле актрисы до сих пор нет памятника — однако семья Светличной всегда подчеркивала, что за могилой регулярно ухаживают. Так, недавно заменили фото на кресте — прежнее было повреждено из-за непогоды.

Светлана Светличная известна телезрителю по ролям в фильмах «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя» и других. Ее не стало в ноябре 2024 года.

В декабре 2025 года внучка Светланы Светличной Мария Ивашова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле звезды «Бриллиантовой руки».

Внучка Светличной отметила, что недовольна сплетнями, и выразила надежду, что перед ней извинятся за распускание слухов.

Ранее не стало балерины Мариинского театра Любови Кунаковой.