Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

На могиле Светличной начали установку памятника после резонанса в СМИ

Памятник актрисе Светличной установят в июне 2026 года
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

На могиле заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной начали установку памятника. Как пишет издание kp.ru, подготовку к возведению монумента начали после резонанса в СМИ.

15 мая 2026 года Светличной могло бы исполниться 86 лет. Памятник на ее могиле Светличной будет установлен в июне 2026 года, сейчас все предварительные работы завершены.

Около месяца назад появились публикации о том, что на могиле актрисы до сих пор нет памятника — однако семья Светличной всегда подчеркивала, что за могилой регулярно ухаживают. Так, недавно заменили фото на кресте — прежнее было повреждено из-за непогоды.

Светлана Светличная известна телезрителю по ролям в фильмах «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя» и других. Ее не стало в ноябре 2024 года.

В декабре 2025 года внучка Светланы Светличной Мария Ивашова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле звезды «Бриллиантовой руки».

Внучка Светличной отметила, что недовольна сплетнями, и выразила надежду, что перед ней извинятся за распускание слухов.

Ранее не стало балерины Мариинского театра Любови Кунаковой.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!