Внучка Светличной назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле актрисы

Внучка Светланы Светличной заявила, что навещает могилу бабушки каждые 2 месяца
true
true
true
close
Elena Sikiorskaya/Picvario/Global Look Press

Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле звезды «Бриллиантовой руки».

«Это полная глупость. Могила вся убрана, с цветами, с лампадами. Мы были там и до годовщины — и каждые два месяца я туда приезжаю и все там убираю. <...> На соседние могилы пусть посмотрят. Недавно людей похоронили, там точно никого нет... Памятник у нас в изготовлении, будет готов после Нового года. Установка по нормативам кладбища разрешена с 15 мая. Вот когда дадут разрешение, вся вода сойдет и все остальное, значит, будет памятник установлен», — поделилась Ивашова.

Внучка Светланы Светличной отметила, что недовольна сплетнями о могиле ее бабушки. Она выразила надежду, что перед ней извинятся за распускание слухов.

«Я не знаю, кто это все придумывает и кому нужно распространять такие сплетни. Человек умер, уже год прошел, и все никак не угомонятся. Можно подумать, у нас обсуждать некого», — заявила Ивашова.

16 ноября в СМИ появилась информация, что спустя год после ухода Светланы Светличной ее могила выглядит заброшенной. Сотрудники кладбища якобы рассказали, что не видели посетителей у могилы актрисы.

Светланы Светличной не стало 16 ноября 2024 года. Похоронена заслуженная артистка РСФСР на Троекуровском кладбище.

Ранее внучка ответила на слухи о Светлане Светличной.

