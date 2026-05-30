Умерла балерина Мариинки: «Цветущая, душевная»

Скончалась балерина и балетмейстер Любовь Кунакова
Умерла балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. Об этом рассказала пресс-служба Мариинки.

Артистки не стало 30 мая в возрасте 74 лет. Коллектив Мариинского театра принес соболезнования родным и близким балерины, ее друзьям, многочисленным ученикам.

«Цветущая, энергичная, душевная, Любовь Алимпиевна всегда могла поддержать словом, взглядом, улыбкой. Ее интеллигентность и человечность навсегда останутся в памяти коллег, удивительный талант — в воспоминаниях поклонников, а педагогический дар, бесценный опыт и мудрость, которой она щедро делилась на репетициях, — в сердцах благодарных учениц», — пишут о Кунаковой коллеги.

На сцене Мариинского театра Любовь Кунакова начала выступать в 1974 году. До 1992 года она была примой-балериной, танцевала в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот».

В 1997 году она стала педагогом-репетитором Мариинского театра, затем — балетмейстером-репетитором. Артистка показывала классические балетные постановки в редакции Мариинского театра на сценах Минска, Афин, Токио, Бразилии.

В 1983 году Любовь Кунакова стала народной артисткой РСФСР, в 2009 году была удостоена Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2025 году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее умерла оскароносный монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас.

 
