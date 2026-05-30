Путин восхитился талантом Роксаны Бабаян

Президент России Владимир Путин восхитился талантом певицы, актрисы и народной артистки России Роксаны Бабаян. Глава государства поздравил ее с юбилеем в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал отмечающей 80-летие звезде здоровья и бодрости духа.

«Преданные поклонники отечественной эстрады искренне любят и ценят вас за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призванию. И конечно, особого уважения достойна ваша активная гражданская позиция, большая общественная, благотворительная работа, которой вы посвящаете свои силы и энергию», — говорится в телеграмме.

Бабаян родилась в Ташкенте. В 1970 году ее пригласил в Ереван руководитель Государственного эстрадного оркестра Армении народный артист СССР Константин Орбелян. Там произошло ее становление как профессиональной певицы.

С 1973 года Роксана Бабаян работала солисткой ВИА «Голубые гитары». Спустя три года она выиграла в международном фестивале шлягеров «Дрезден-1976» в ГДР, а по итогам 1977 и 1978 годов входила в шестёрку самых популярных певиц СССР. С 1978 года является солисткой Москонцерта.

