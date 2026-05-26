Киркоров признался в любви к Орбакайте: «Моя дважды отличница!»

Певец Филипп Киркоров выпустил памятное видео с песней для Орбакайте
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров поздравил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кристину Орбакайте с 55-летием.

Киркоров опубликовал видео, которое включало памятные фрагменты, связанные с Орбакайте, а фоном звучала песня «Кристина», посвященная артистке.

«С юбилеем, дорогая Кристина! Люблю, бережно храню все наши детские, отроческие, юношеские и зрелые годы! Ты потрясающая артистка и невероятный друг! С совершеннолетием, моя дважды отличница!» — написал Киркоров.

Орбакайте отреагировала на публикацию, коротко ответив: «Спасибо, мой дорогой».

В январе 2025 года Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. По данным СМИ, народный артист России спел на азербайджанском языке и на иврите — композицию «Хава нагила».

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. На заре карьеры многие воспринимали ее исключительно как дочь Аллы Пугачевой, но со временем артистка вышла из тени знаменитой матери и сама стала большой звездой. Как начинала свой путь к славе Кристина Орбакайте и чем она занимается сегодня — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киркоров объяснил, почему избегает встреч с одноклассниками.

 
