В Италии туристы раздавили счастливые гениталии мозаичного быка XIX века

В центре Милана началась реставрации мозаики с гениталиями быка, истертой туристами
Shutterstock/FOTODOM

В Италии началась реставрация мозаики со «счастливыми» гениталиями быка, истертой туристами. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно городской примете, находящиеся в Милане туристы должны найти мозаику с быком в Галерее Виктора Эммануила II и трижды прокрутиться на пятках на тестикулах животного, чтобы привлечь удачу.

В итоге мозаику раздавили — на соответствующем месте появился небольшой кратер.

«Тысячи людей каждый день совершают популярное движение, вращаясь на каблуках. Розовые плитки, из которых состоят его яички, стираются», — подтвердили в городском совете.

Недавно началась реставрация мозаики, работы поручили мастеру Джанлуке Галли. Он вырезает новые куски камня в мастерской, оборудованной прямо вокруг быка.

Члены городского совета Эммануэль Конте и Марко Гранелли добавили, что последняя реставрация изображения быка была проведена в 2017 году.

«Галерея — это живое наследие, которое может исчезнуть именно потому, что его любят, а мы заботимся о нем, чтобы оно оставалось таким и впредь», — сказали они.

Бежево-голубая мозаика, изображающая скачущего быка, находится в исторической галерее с в XIX века. Тогда же итальянцы придумали топтать мозаику на удачу. Изображение символизирует город Турин, который был первой столицей Италии.

