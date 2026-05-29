Звезда «Интернов» бросила пить: «Не хочется даже»

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», рассказала о переменах в своей жизни после решения сбросить вес. Об этом она сообщила в новом выпуске шоу «Кстати», который выйдет 30 мая в VK Видео.

Пермякова призналась, что тяга к сладкому осталась, но зато исчезла потребность в алкоголе.

«Не хочется даже. Еще я понимаю, если выпью — станет очень плохо. Я перестала пить», — поделилась артистка.

Артистка пояснила, что решила обратиться к эндокринологу, когда ее вес превысил 100 килограммов. Благодаря этому ей удалось сбросить 25 кг.

Сейчас Пермякова работает над закреплением результата и формированием здоровых пищевых привычек.

«Не переживаешь, не доедаешь, не перекусываешь, когда хочется, — это вообще часто. Так много соблазнов, но тут надо четко понимать: перетерплю я эти орешки, перетерплю и все остальное»,— подчеркнула она.

Артистка растит 13-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты.

