Дима Билан раскрыл правду о личной жизни: «Я люблю, я любим»

Певец Дима Билан раскрыл правду о личной жизни на шоу «Натальная карта». Новый выпуск передачи вышел на VK Видео.

По словам Билана, в любых отношениях он ищет повторения первой любви и нуждается в понимающей девушке.

«Я очень сложный человек, и коннект со мной найти непросто, а если он находится, то терять его не хочется. Сейчас я в отношениях. Я люблю и я любим», — сказал он.

Также Билан заявил, что у него было много отношений с известными артистками, но их имена он называть отказывается.

