Юлианна Караулова рассказала о встрече с призраком

Певица Юлианна Караулова заявила, что пострадала из-за приведения
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлианна Караулова заявила, что однажды получила травму по вине неведомых сил. Ее слова передал «Пятый канал».

Караулова рассказала, что однажды приехала в квартиру, чтобы забрать свои вещи, и пострадала из-за полтергейста. По словам певицы, в одним момент она неожиданно споткнулась и упала головой вниз, в результате чего получила сотрясение мозга. После того случая у исполнительницы также остался шрам над бровью.

«Потом мне рассказали, что в этой квартире живет привидение. Я абсолютно в это поверила, потому что упала так, как будто мне кто-то поставил подножку», — поделилась Караулова.

До этого певица Анна Семенович заявила, что столкнулась с мистической ситуацией, которую до сих пор не может объяснить. По словам знаменитости, около десяти лет назад она купила квартиру в центральном районе Москвы, а переехав туда, выяснила, что в ней живут привидения. Исполнительнице начали сниться чудовищные сны, а после этого к ним прибавились странные звуки.

Ранее Катя Лель пригрозила наказанием за насмешки над ее верой в НЛО.

