Австрийца посадили в тюрьму за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

21-летнего мужчину признали виновным в подготовке теракта на концерте певицы Свифт в Вене

21-летнего мужчину, обвиняемого в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене в 2024 году, посадили в тюрьму. Об этом сообщает Variety.

Австрийца Берана А. приговорили к 15 годам лишения свободы, признав виновным в подготовке нападения джихадистов.

«Я просто хотел бы сказать, что мне жаль», — сказал молодой человек перед вынесением приговора.

Он признал себя виновным в совершении терактов и членстве в террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Беран А. планировал напасть на фанатов Тейлор Свифт с ножами или самодельной взрывчаткой на стадионе «Эрнст Хаппель» и находится под стражей с августа 2024 года.

Также Беран А. предстанет перед судом вместе с Ардой К. за подготовку терактов в Саудовской Аравии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах во время Рамадана. В этом он себя виновным не признает.

Три концерта Тейлор Свифт в рамках «Eras Tour» в Австрии в августе 2024 года были отменены из-за террористической угрозы.

До этого в Германии подростку из Сирии выдвинули обвинение в помощи в подготовке теракта на концертах «Eras Tour» американской певицы Тейлор Свифт. Подозреваемого, которого идентифицировали как Мохаммада А., обвинили в поддержке иностранной террористической организации и подготовке теракта в австрийской Вене.

