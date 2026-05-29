Могилу «Моей прекрасной няни» утопили в цветах

Фигурист Чернышев с дочкой посетил могилу Заворотнюк во вторую годовщину ее кончины

Могилу звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк утопили в цветах в годовщину ее кончины. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На Троекуровское кладбище 29 мая приехали родные актрисы — мама Валентина Борисовна, вдовец-фигурист Петр Чернышев, 7-летняя дочка Мила.

У могилы провели панихиду и установили шатер, чтобы гости могли собраться и помянуть артистку пирогом.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. У нее была глиобластома головного мозга.

Недавно стало известно, кому перешло имущество Анастасии Заворотнюк. Две московские квартиры звезды «Моей прекрасной няни» перешли ее старшим детям, а загородный дом в поселке Крекшино теперь принадлежит матери и младшей дочери артистки.

