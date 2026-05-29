Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Могилу «Моей прекрасной няни» утопили в цветах

Фигурист Чернышев с дочкой посетил могилу Заворотнюк во вторую годовщину ее кончины
Telegram-канал SHOT

Могилу звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк утопили в цветах в годовщину ее кончины. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На Троекуровское кладбище 29 мая приехали родные актрисы — мама Валентина Борисовна, вдовец-фигурист Петр Чернышев, 7-летняя дочка Мила.

У могилы провели панихиду и установили шатер, чтобы гости могли собраться и помянуть артистку пирогом.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. У нее была глиобластома головного мозга.

Недавно стало известно, кому перешло имущество Анастасии Заворотнюк. Две московские квартиры звезды «Моей прекрасной няни» перешли ее старшим детям, а загородный дом в поселке Крекшино теперь принадлежит матери и младшей дочери артистки.

В конце марта актриса Алеа О'Ши сообщила, что ей диагностировали рак мозга в 25 лет.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!