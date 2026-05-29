Возлюбленный Дибровой Роман Товстик заработал миллиарды на продаже БАДов и пищевых добавок

Компания «НЛ Континент», учредителем которой является возлюбленный Полины Дибровой Роман Товстик, заработала рекордные 20 млрд рублей в 2025 году. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Согласно бухгалтерской отчетности, прошлый год для фирмы стал самым прибыльным с момента основания. Если в 2024 году бизнес заработал 14 млрд рублей, то за прошлый год выручка составила 29 млрд рублей. При этом чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. Кроме того, у Товстика есть еще три бизнеса. Они принесли 220 млн рублей в 2025 году.

«НЛ Континент» — крупная организация, занимающаяся, помимо прочего, продажей БАДов и пищевых добавок. В прошлом году на фоне развода Товстика с женой и скандала с изменой с Полиной Дибровой появлялись слухи, что партнеры собирались выгнать бизнесмена из компании. Однако этого не произошло.

Также в апреле этого года фирма подала в суд на блогершу Викторию Боню. Иск касался защиты деловой репутации. Сторонам удалось уладить все разногласия без разбирательств, и в итоге заявление было возвращено.

Ранее Полина Диброва вышла из убыточного бизнеса.