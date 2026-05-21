Модель Полина Диброва вышла из убыточного бизнеса, занимающегося растениеводством. Как выяснила «Газета.Ru», теперь у экс-жены телеведущего Дмитрия Диброва осталось только ИП.

В 2022 году Диброва стала учредителем компании «Форзиция», однако прибыль она не принесла. За четыре года фирма не только ничего не заработала, но и ушла в минус. В 2025 году убыток составил 64 тысячи рублей. А в мае 2026 года Диброва решила покинуть бизнес.

Одним из источников заработка модели на данный момент является ее женский клуб. Диброва рассказывала, что он для нее как четвертый ребенок и каждую участницу она любит как родную. Годовое членство в организации стоит 150 тысяч рублей. Если умножить на количество резидентов, то получится доход в размере 37 млн рублей. По словам Дибровой, женский клуб она создала сама и не просила денег ни у бывшего мужа, ни у нынешнего возлюбленного Романа Товстика.

25 сентября 2025 года суд официально развел Дмитрия и Полину Дибровых. Бывшие супруги постарались урегулировать все вопросы мирно, но без скандалов не обошлось. СМИ выяснили, что одной из причин разрыва стал роман Дибровой с другом семьи Романом Товстиком, который тоже расстался с женой вслед за новой возлюбленной. Сейчас они уже не скрывают отношения, активно выходят вместе в свет и делятся деталями романа.

Ранее Полина Диброва снялась со своим возлюбленным в ЗАГСе.