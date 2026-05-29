Семенович чуть не оторвала себе палец после эфира на радио

Певица Анна Семенович повредила палец после эфира на «Радио Шансон». Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел после премьеры совместной песни Семенович и Алексея Петрухина «Раздели со мною лето». По информации «МК», после эфира руку Семенович прижало массивной дверью, в результате чего от пальца оторвалась часть мягких тканей. Артистку доставили в травмпункт, где ей наложили шесть швов и сделали прививку от столбняка.

Представители артистки рассказали, что после медицинских процедур певица решила не прерывать назначенные на день мероприятия и отправилась в студию снимать промоматериалы к новому дуэтному релизу. Врачи оценили состояние Семенович как удовлетворительное и позволили ей продолжить работу.

В начале мая артистка в разговоре с РИА Новости поделилась мнением, что для встречи с достойным мужчиной женщина должна сосредоточиться на саморазвитии, поскольку подобное притягивает подобное. Семенович также предостерегла от иллюзий, что возможно пассивное ожидание идеального партнера.

Ранее Семенович призналась, что проспала свой последний звонок.