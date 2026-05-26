Анна Семенович о своем последнем звонке: «Кое-как успела»

Певица Анна Семенович поделилась, что проспала начало своего последнего звонка и почти пропустила мероприятие. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Семенович, последний звонок в школе совпал с ее тяжелыми тренировками по фигурному катанию. При этом накануне торжественного мероприятия у певицы было несколько дней изнурительных тренировок.

«Я пришла домой и уснула. Проснулась утром, когда последний звонок был в самом разгаре, побежала в школу и кое-как успела к моменту, когда уже объявляли мою фамилию», — вспомнила исполнительница.

Семенович призналась, что ей вручали аттестат под громкий смех и аплодисменты присутствующих.

