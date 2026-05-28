«Асса», Курехин и Венеция: Сергей Бугаев-Африка готовит выставку к юбилею

5 июня в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков откроется выставочный проект «АФРИКА. Сергей Бугаев». Об этом «Газете.Ru» рассказали в учреждении культуры.

Художник, актер, музыкант, перформер Сергей Бугаев готовит выставку к своему 60-летию.

«Участие в «Поп-механике» Курехина, деятельности объединения «Новые художники», «Клуба друзей В. В. Маяковского» и сопричастность к «Новой академии изящных искусств» сформировали особый творческий метод Африки — свободный, междисциплинарный, открытый к игре, импровизации и коллективному действию», — отмечают кураторы.

Проект «АФРИКА. Сергей Бугаев» покажет отдельные этапы творческого пути художника, вписав его в целостный культурный контекст 1980-1990-х годов.

«С начала 1990-х годов Сергей Бугаев последовательно обращается к феномену постсоветского состояния, когда исчезла прежняя идеологическая система, а новая только наметилась. В экспозицию войдут ключевые серии работ, основанные на напряженном диалоге художника с прошлым как с полем для экспериментов – «Анти-Лисицкий» (первая половина 1990-х), «Ребусы» (1990-2020-е), «Афазия» (1990-е). Художник работает с визуальными клише и символами, собирая интеллектуальные коллажи, где фрагменты истории, утопии и идеологии сплетаются в новые смысловые конструкции», — рассказывают в музее.

Одно из ключевых мест в экспозиции занимает проект «Индустриальное бессознательное», впервые представленный на 48-й Венецианской биеннале в 1999 году. В музее проект получит новое художественное решение, реализованное в формате тотальной инсталляции. Зрителю предлагается оказаться внутри
интерьера промышленного цеха, созданного полностью из авторских эмалевых пластин.

Отдельное внимание уделено роли Сергея Бугаева в культовой кинокартине Сергея Соловьева «Асса» (1987), где художник сыграл Мальчика Бананана, а также атмосфере одноименной галереи, возникшей в расселяемой коммунальной квартире на улице Воинова в 1981-м году.

Кроме того, выставка покажет взаимодействие Сергея Бугаева с кругом неофициального искусства, связанного с Сергеем Курехиным, Тимуром Новиковым, Георгием Гурьяновым, Виктором Цоем и другими героями эпохи.

Сергей Бугаев участвовал в более чем двухстах выставках в России и за рубежом, его персональные проекты проходили в крупных музеях Европы и США.

