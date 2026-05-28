Николас Кейдж сменил имя на Николас Кейдж

Актер Николас Кейдж убрал из паспорта фамилию «Коппола»
Serge Arnal/Global Look Press

Актер Николас Кейдж после долгих лет карьеры под псевдонимом сменил имя. Об этом он рассказал в беседе с Variety.

Артист убрал из паспорта фамилию «Коппола», роднящую его с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, и официально стал Николасом Кейджем. По его словам, это произошло в 2025 году.

«Лучше быть патриархом собственной маленькой семьи, чем племянником-клоуном на задворках чьей-то еще, поэтому я принял решение стать Кейджем. «Кейдж» — фамилия, которую я подсмотрел комиксах, просто подумав, что это классное имя. При этом я вырос в очень авангардной, эксцентричной семье, где ходили разговоры о Джоне Кейдже и его экспериментальных композициях. Я искал что-нибудь вроде «Джеймса Дина», что-нибудь короткое и приятное», — рассуждает он.

