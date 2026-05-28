Денис Клявер о разводе: «Это твоя кровь, кожа, сердце»

Певец Клявер рассказал, что ему повезло в браке с супругой Ириной

Певец Денис Клявер рассказал о долгом браке с супругой Ириной и поделился своим мнением о разводах. Его цитирует издание «СтарХит».

По словам Клявера, им с женой повезло и встретить друг друга, и развиваться так, чтобы оставаться друг другу интересными. На череду звездных разводов он смотрит с печалью, поскольку, подчеркивает артист, годы совместной жизни устанавливают между людьми родственную связь.

«Для тебя это не просто человек, которым ты восхищаешься и которого желаешь. Это уже твоя кожа, кровь, это твое родное сердце», — рассуждает он.

Клявер отметил, что если при этих родственных чувствах удается сохранить эмоциональность в отношениях и страсть, получается бесценный сумасшедший коктейль. Им с супругой, говорит певец, с этим повезло.

