Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

«Ссоримся каждый день»: Александр Стриженов раскрыл секрет 39-летнего брака

Актер Александр Стриженов назвал нескучным брак с актрисой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер Александр Стриженов в беседе с kp.ru поделился секретом долголетнего брака.

Стриженов признался, что ему никогда не скучно с супругой. Он женат на актрисе Екатерине Стриженовой. Артист считает, что именно профессия жены привносит разнообразие в их отношениях.

«В течение дня может быть восемь абсолютно разных, диаметрально противоположных женщин. Это ненормальная, с точки зрения психиатрии, ситуация. Вы же смотрели все эти триллеры про раздвоение, растроение личности. Это вулкан страсти, это очень интересно. Нескучно. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу… Мы абсолютно диаметрально противоположные люди. И поэтому вместе всю жизнь», — поделился режиссер.

Стриженов уточнил, что, несмотря на крепкий союз, он каждый день ссорится с супругой. Актер объяснил, что он и жена «беспокойные».

Артисты познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма «Лидер», в котором оба были заняты в главных ролях. С тех пор они не расставались. В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2000 году — Александра. Стриженовы в браке 39 лет.

Ранее Бондарчук и Андреева официально развелись.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!