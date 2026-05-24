«Ссоримся каждый день»: Александр Стриженов раскрыл секрет 39-летнего брака

Актер и режиссер Александр Стриженов в беседе с kp.ru поделился секретом долголетнего брака.

Стриженов признался, что ему никогда не скучно с супругой. Он женат на актрисе Екатерине Стриженовой. Артист считает, что именно профессия жены привносит разнообразие в их отношениях.

«В течение дня может быть восемь абсолютно разных, диаметрально противоположных женщин. Это ненормальная, с точки зрения психиатрии, ситуация. Вы же смотрели все эти триллеры про раздвоение, растроение личности. Это вулкан страсти, это очень интересно. Нескучно. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу… Мы абсолютно диаметрально противоположные люди. И поэтому вместе всю жизнь», — поделился режиссер.

Стриженов уточнил, что, несмотря на крепкий союз, он каждый день ссорится с супругой. Актер объяснил, что он и жена «беспокойные».

Артисты познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма «Лидер», в котором оба были заняты в главных ролях. С тех пор они не расставались. В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2000 году — Александра. Стриженовы в браке 39 лет.

