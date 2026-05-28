В Германии раскрыли судьбу концерта солистки «Тату» Юлии Волковой

В Германии раскрыли судьбу предстоящего участия в фестивале «Radio Kartina Fest» Юлии Волковой — солистки группы «Тату». Об этом со ссылкой на организаторов проекта пишет Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент).

Волкова должна выступить на фестивале во Франкфурте-на-Майне 22 августа. Инициатор проведения фестиваля Radio Kartina — часть русскоязычной стриминговой платформы Kartina TV, основанной выходцем из Приднестровья Андреасом Райхом. Главным спонсором мероприятия стала сеть немецких супермаркетов Mix Markt, где продают продукты из стран Восточной Европы.

По словам организаторов, они знают о критике Волковой, обвиняемой активистами в пророссийских настроениях, но не намерены отменять ее выступление.

«Разумеется, мы проверяем всех артистов и их программу в рамках действующих правовых и организационных требований. По нашим сегодняшним данным, вокруг ее запланированного выступления нет никаких правовых ограничений», — заявили в компании Evennta, организующей фестиваль.

В компании добавили, что принимают к сведению различные публичные высказывания и дискуссии об отдельных артистах и делают выводы на основе действующих правовых и организационных рамок. Сейчас, подчеркнули в Evennta, изменений в программе не планируется.

