Глеб Калюжный остался без жилья после армии

Мать Калюжного Наталья рассказала, что актер отдал свою квартиру крестной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мать Глеба Калюжного Наталья сообщила, что актер передаст свою квартиру, где он жил до призыва в армию, своей крестной. Ее слова передает «СтарХит».

По словам Натальи, тетя Глеба осталась без жилья после переезда из Казахстана. Сам актер планирует снимать квартиру.

Кроме того, мать звезды сериала «Трудные подростки» рассказала, что сейчас Глеб намерен возобновить профессиональную деятельность. Она также отметила, что в его личной жизни происходят изменения, но семья пока не настаивает на свадьбе.

«На женитьбу есть показатели, но пока пусть погуляет», — сказала она.

26 мая Калюжный официально вернулся к гражданской жизни. Год назад актер добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Он отмечал, что хочет служить в элитных войсках армии РФ.

В октябре сообщалось, что Калюжный получил увольнительную в армии ради премьеры фильма «Первый на Олимпе» в Москве. Вместе с ним на премьере появились и сослуживцы, с которыми он подружился в армии, а также родные и близкие друзья.

