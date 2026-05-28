Диброва о замке Пугачевой: «Жить бы я там точно не смогла»

Модель Полина Диброва в беседе с kp.ru поделилась впечатлениями от посещения замка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

«Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная, и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно», — поделилась модель.

Диброва призналась, что не представляет людей, которые купят замок Пугачевой. Она считает, что этот дом наиболее подходит для тематических вечеринок и различных событий, но не для жилья. Она предположила, что поместье также может купить поклонник Примадонны.

Диброва отметила, что сейчас в тренде покупка небольших домов. По ее словам, мало людей сейчас хочет обслуживать большое здание.

«Зачем покупать что-то огромное и вкладывать кучу денег туда, если у тебя нет возможности? Жить нужно всегда по средствам», — рассказала знаменитость.

В сентябре 2025 года издание aif.ru заявляло, что Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) тратят на содержание замка в подмосковной деревне Грязь около 1,2 млн рублей в месяц. Как рассказала риелтор Алина Правоторина, траты на дом оказались бы намного больше, если бы он официально не был зарегистрирован в кадастровом реестре. Сейчас объект не имеет официального адреса, а владельцы должны оплатить налог более чем в 180 млн рублей.

