Экс-участники «Отпетых мошенников» делят права на название группы

Певец Аморалов подал иск против экс-коллеги по «Отпетым мошенникам» Богомазова
Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов подал иск в Арбитражный суд Москвы, требуя запретить экс-коллеге Игорю Богомазову использовать товарный знак коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иск был зарегистрирован в феврале 2026 года, а судебное заседание назначено на июнь.

Аморалов утверждает, что Богомазов незаконно использует бренд «Отпетые мошенники» в интернете, рекламе и на концертах без его согласия. Музыкант также требует взыскать с бывшего коллеги 200 тыс. рублей.

Mash напоминает, что спор между участниками «Отпетых мошенников» тянется уже несколько лет. Еще в 2022 году Богомазов заявил, что Аморалов единолично оформил права на товарный знак без согласия остальных участников группы.

Сейчас Игорь Богомазов выступает под псевдонимом Гарик Богомазов, а Аморалов проводит концерты под названием «ОМ» вместе с музыкантом Алексеем Радченко.

Игорь «Гарик» Богомазов создал группу «Отпетые мошенники» с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». В 2011 году артист покинул коллектив. Аморалов и Том Хаос объясняли его уход проблемами с алкоголем.

