Директор Хлебниковой обратится к главе СК после публикации фото из тубдиспансера

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс в беседе с «Абзацем» опроверг слух, что певица посещала тубдиспансер.

Прайс назвал фейком сообщения, что артистку увидели в очереди московского противотуберкулезного диспансера. Он заявил о необходимости обратиться к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с требованием проверить издание на распространение ложной информации.

«В наше непростое время недопустимо очернять своих же соотечественников и граждан России», — отметил директор артистки.

27 мая Telegram-канал Mash сообщал, что Хлебникову якобы увидели в очереди московского противотуберкулезного диспансера. Как утверждает издание, очевидцы выразили беспокойство из-за состояния здоровья артистки. Хлебникова в разговоре с Mash уверила, что не стоит за нее переживать. 60-летняя музыкантка проходит чекап перед возвращением на сцену. Певица планирует провести большой тур, записывает новые альбомы и работает над двумя клипами.

