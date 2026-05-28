Певцы Lida и CMH откроют фестиваль VK Музыка Летом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Records.

Мероприятие стартует 30 мая на базе концертного клуба «Атмосфера» в Москве. В этот день выступят Lida и CMH. На следующий день свой концерт проведет Лолита Милявская. На площадке пройдут встречи с артистами и автограф-сессии.

Фестиваль пройдет до 31 августа. В рамках мероприятия на сцене выступят Toxi$, SALUKI, BEARWOLF, MAYOT, MONA, GSPD & DEAD BLONDE, «Каспийский Груз», Niletto, Тима Белорусских, «Винтаж», Дора, Элли на маковом поле, Слава КПСС и Олег Майами.

Как отметили в пресс-службе, для посетителей фестиваля с четверга по воскресенье будут работать фудкорты, экстрим-парк, скейт-парк и баскетбольная площадка.

В 2025 году на площадке VK Музыка Летом состоялось более 60 событий, которые посетили более 170 тысяч человек.

Ранее Lida ответил на попытки отмены концертов и упреки в «женском» псевдониме.