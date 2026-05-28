В КПРФ предложили снять возрастные ограничения для патриотического кино

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил пересмотреть возрастной ценз для патриотического кино. Его слова передает ТАСС.

Гибатдинов считает, что следует пересмотреть действующее возрастное регулирование в сфере кинопроката, когда это касается патриотических картин.

«Речь не идет об отмене возрастных ограничений как таковых, а о том, что система должна быть более гибкой и учитывать не только наличие отдельных жестких сцен или лексики, а общий смысл и воспитательную направленность картины», — пояснил член ЦК КПРФ.

Гибатдинов отметил, что военное кино имеет воспитательный и патриотический характер, однако из-за особенностей жанра может содержать тяжелые сцены с эмоциональным напряжением и жесткими диалогами. Из-за этого такие фильмы получают плашку 16+ и 18+. По словам члена ЦК КПРФ, эти маркировки мешают подросткам легально смотреть кино о «героизме, службе, событиях специальной военной операции и защите страны».

По мнению Гибатдинова, если ничего не предпринимать, то молодежь будет отрезана от важного культурного и исторического контента.

