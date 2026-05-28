Режиссер «Фишера» получила предложение на сцене

Режиссер Ольга Френкель выйдет замуж
Артем Геодакян/ТАСС

Режиссеру Ольге Френкель сделали предложение руки и сердца на сцене. Об этом сообщает «Пятый канал».

Возлюбленный режиссера, оперуполномоченный Александр Зарубов, встал на колено и сделал предложение на премьере проекта «После Фишера. Инквизитор». Френкель согласилась стать его женой под аплодисменты зрителей и съемочной группы. Она продемонстрировала всем обручальное кольцо и поцеловала жениха.

Ольга Френкель работала в качестве режиссеров над такими проектами, как «Фишер», «Инсомния», «Деффчонки», «Гимнастки», «Совсем ошалели», «Классная Катя», «#СидЯдома». Для некоторых из этих сериалов она также написала сценарий.

Известно, что актер Александр Петров сыграл главную роль в третьем сезоне сериала «Фишер» — «После Фишера. Инквизитор». Он роль следователя Терехова. Актер признавался, что рад и горд стать частью вселенной детективной картины. В проекте также приняли участие Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Сюжет нового сезона пройдет в маленьком алтайском городе на границе с тайгой. В нем сотрудники правоохранительных органов будут расследовать преступления барнаульского маньяка.

Ранее Потап и Настя расстались.

 
