Вилла Дмитрия Диброва подешевела на 71 млн рублей

Телеведущий Дмитрий Дибров снизил цену на виллу на 71 миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Речь идет об особняке в элитном поселке «Успенские Поляны» в деревне Лапино. Дибров выставил дом на продажу полгода назад. По данным издания, сейчас телеведущий снизил цену на поместье с 570 млн рублей до 499 млн рублей из-за низкого спроса.

В трехэтажном особняке телеведущего находятся бассейн, сауна, хамам, сцена, а также гостевые комнаты. Жилье также оснащено функцией «умный дом».

В апреле 2026-го Дибров признался, что решил продать дом, который назвал в честь бывшей жены Полины (Villa Paulina). Он объяснил, что сделал это из-за боли после разрыва.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее Дмитрий Дибров выиграл суд по делу о расстегнутой ширинке.

 
