Водолазкин призвал признать профессию писателя «хотя бы ради пенсий»

Профессию писателя в России нужно закрепить на законодательном уровне, заявил РИА Новости писатель Евгений Водолазкин.

Он отметил, что люди с профессиями получают пенсии, а авторы книг живут на гонорары.

«А если их (гонораров. — «Газета.Ru») нет? Что ж ему (писателю. — «Газета.Ru») делать? Я считаю, писательство нужно признать профессией хотя бы ради пенсий», — сказал Водолазкин.

В мае в России вышла его новая книга «Последнее дело майора Чистова». Ее главный герой расследует в Петербурге кончину нейрофизиолога Григория Литвина. Чем дольше длится следствие, тем дальше оно уводит Чистова от привычных криминалистических методик. Сотрудник правоохранительных органов задумывается о свойствах души и ее происхождении. Кроме того, он сталкивается с необычным «свидетелем» — носителем искусственного интеллекта, Иван Иванычем.

Евгений Водолазкин — прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Он написал романы-бестселлеры «Чагин», «Оправдание острова», «Брисбен», «Авиатор», «Лавр» и «Соловьев и Ларионов». Книги Водолазкина переведены на иностранные языки, а по произведению «Авиатор» в 2025 году вышел фильм Егора Михалкова-Кончаловского.

