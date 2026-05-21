В России вышла новая книга Водолазкина

В России вышла новая книга Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы Литрес.

Книга повествует о майоре уголовного розыска Чистове, который расследует кончину нейрофизиолога Григория Литвина в Санкт-Петербурге. Но чем дольше длится следствие, тем дальше оно уводит майора от привычных криминалистических методик. Сотрудник правоохранительных органов задумывается о свойствах души и ее происхождении.

Расследуя преступление, майор Чистов сталкивается не только с запутанными уликами, но и с необычным «свидетелем» — носителем искусственного интеллекта, Иван Иванычем, созданным братьями Литвиными. Не имея детей, Григорий Литвин и его жена пытались очеловечить своего воспитанника-робота.

Евгений Водолазкин — прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Он является автором романов-бестселлеров «Чагин», «Оправдание острова», «Брисбен», «Авиатор», «Лавр», «Соловьев и Ларионов». Его книги переведены на многие иностранные языки, а по произведению «Авиатор» в 2025 году вышел фильм Егора Михалкова-Кончаловского.

