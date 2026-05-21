«Думал, это робот, а оказался человек»: Водолазкин встретился с героем своего романа

Писатель Водолазкин не смог отличить человека от ИИ в перформансе по своей книге

Писатель Евгений Водолазкин пообщался в Санкт-Петербурге с персонажем своего нового романа — искусственным интеллектом Иваном Иванычем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс Книги.

Автор нового детектива «Последнее дело майора Чистова» стал одним из первых участников интерактивного перформанса «Игра в имитацию» на Дворцовой площади Петербурга. Водолазкин лично побеседовал с Иван Иваныч и попытался понять, кто скрывается за собеседником — алгоритм или человек. Однако ему не удалось выяснить правду.

«Я не угадал. Думал, это робот, а оказался человек. Я спросил: «Чем вы отличаетесь от меня?» Он ответил: «Вы можете забыть число π, а я не могу». И я подумал, что, наверное, только робот не может забыть число π», — рассказал писатель после сеанса.

Главная загадка перформанса перекликается с романом: участнику, как и читателю, предстоит решить, имеет ли собеседник «Душу» или остается лишь «Имитацией». Специально для этого на главной площади Петербурга установлен прозрачный куб с человекоподобным роботом — и каждый посетитель может провести 8–10 минут в диалоге с Иваном Иванычем.

Проект от Яндекс Книг представлен на Санкт-Петербургском международном книжном салоне. Он доступен для всех желающих с 21 по 24 мая.

