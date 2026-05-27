Звезды «Слова пацана» раскрыли, чего ждут от чемпионата мира

Актеры Леон Кемстач и Ярослав Могильников поделились в беседе с Кинопоиском ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Я всегда болел и буду болеть за нашу сборную. Очень жду ее возвращения на мировую арену!» — сказал Кемстач.

Актер также выразил сожаление, что в турнире не примет участие перспективный итальянский форвард «Милана» Франческо Камарда.

Ярослав Могильников добавил: «Я болею не за конкретную сборную, а за красивый футбол. За игры, где есть характер, эмоции, неожиданные повороты, атмосфера и моменты, которые потом вспоминают годами».

Он также признался, что мечтает увидеть команду, которая неожиданно выйдет в финал. По его словам, важно играть «с идеей» и с искренним удовольствием.

«Следить я, наверное, буду за Неймаром. Очень интересно будет посмотреть, как он проявит себя после травмы», — подытожил актер.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

