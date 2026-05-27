Татьяна Лазарева раскрыла, как преодолевала депрессию: «Не хотела продолжать жизнь»

Телеведущая Лазарева призналась, что принимает антидепрессанты уже много лет
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поделилась, что впервые обратилась к психотерапевту во время беременности младшей дочерью Антониной. Об этом знаменитость рассказала на подкасте, опубликованном на YouTube-канале «Голос Берлина 97,2 FM».

Лазарева вспомнила, что первый сеанс был коротким: она проплакала весь час. Позже ее депрессия усилилась.

«Это было первое проявление моего нежелания продолжать жизнь, которая уже мне не очень нравилась. Я боялась в этом признаться», — сказала телеведущая.

По словам телеведущей, идея обратиться к специалисту возникла после совета подруги, которая сама посещала психотерапевта. Она же сама не могла решиться на этот шаг, убеждая себя: «У всех так, и все нормально. Работа, дети, муж-красавец. Что ты хочешь? Что тебе плохо? У тебя все хорошо».

Второй раз Лазарева пришла к психотерапевту после рождения дочери. Тогда ей порекомендовали медикаментозное лечение, чтобы справиться с «острой болью». Сегодня, отметила телеведущая, она продолжает принимать антидепрессанты — те же препараты, которые ей назначили много лет назад.

