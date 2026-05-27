Сябитова объяснила, почему теряет самообладание: «Система изнашивается»

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что стала более раздражительной с возрастом

Телеведущая Роза Сябитова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в последнее время она стала гораздо чаще испытывать раздражение.

Сваха задалась вопросом: связано ли это с изменением характера или возрастными процессами? По словам Сябитовой, ученые считают, что причина кроется в естественных изменениях мозга. С возрастом префронтальная кора мозга, отвечающая за самоконтроль, работает хуже.

«У молодых эта система работает как хороший амортизатор. С годами изнашивается — это факт, а не метафора», — отметила телеведущая.

Кроме того, продолжила она, на настроение влияют хронические боли. Врачи называют это «болевой нагрузкой», которая постоянно истощает нервную систему и мешает проявлять терпение и чувство юмора.

«И первый же лишний звук, вопрос или движение становится последней каплей. Эти признаки ощущаю на себе, и буду думать, что с этим делать», — призналась Сябитова.

До этого Роза Сябитова говорила, что сохраняет молодость и красоту благодаря особому уходу. Телеведущая также призналась, что в прошлом делала пластические операции, чтобы дольше оставаться молодой.

Ранее актриса Ольга Дибцева заявила, что сталкивалась со сталкерами и хейтерами.