Полина Гагарина назвала причину подачи иска против Совета ЕС

ТАСС: Гагарина подала в суд в ЕС из-за блокировки ее песен в интернете
Певица Полина Гагарина подала жалобу в Суд ЕС общей юрисдикции из-за того, что санкции Евросоюза привели к блокировке ее произведений на международных музыкальных площадках. Об этом артистка сообщила ТАСС.

«Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека», — пояснила артистка.

Гагарина была включена в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС. Нынешний иск артистки к Совету Евросоюза стал уже вторым: первый она подала в 2024 году, но решение по нему до сих пор не вынесено, и никаких подвижек нет.

Сама Гагарина неоднократно подчеркивала, что санкции против нее носят политически мотивированный характер и не имеют отношения к ее творческой деятельности.

По словам представителей артистки, блокировка ее треков на музыкальных онлайн-площадках лишила ее возможности делиться своим творчеством с поклонниками. Юристы певицы настаивают, что это нарушает фундаментальное право на свободу распространения информации и культурного самовыражения, гарантированное международными договорами.

