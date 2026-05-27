Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Погребняк высмеяла Shaman: «Ярослав, Екатерина наверняка волнуется»

Блогерша Погребняк пошутила, что Shaman не ночует дома из-за секретной папки
Телеграм-канал «mariapoga_»

Блогерша Мария Погребняк подколола в Telegram-канале певца Shaman (он же — Ярослав Дронов) из-за его «секретной папки».

Погребняк заметила, что Дронов, судя по опубликованным им видео, уже несколько дней бродит по Москве с загадочной папкой.

«Судя по тому, что костюм он не менял уже три дня, дома он не ночует. Ярослав, а ведь Екатерина наверняка волнуется», — сказала она.

25 мая Дронов намекнул, что знает некую тайну о США. Он опубликовал видео, снятое напротив американского посольства в Москве и развевающегося флага США. В руках Shaman держал загадочную папку. Похожий ролик Дронов выложил 26 мая, а затем и 27 мая. В последнем видео Shanam заявил, что «будет жечь правдой» уже 28 мая.

Недавно музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что интрига вокруг секретной папки певца Shaman может быть частью продуманной пиар‑стратегии. Он предположил, что внутри папки может находиться личный оберег либо ценный подарок от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Дворцов отметил, что использование загадочных деталей — распространенная практика в российском шоу‑бизнесе.

Ранее сообщалось, что глава ФПБК заподозрил Орбакайте в связях с масонами.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!