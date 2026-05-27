Погребняк высмеяла Shaman: «Ярослав, Екатерина наверняка волнуется»

Блогерша Мария Погребняк подколола в Telegram-канале певца Shaman (он же — Ярослав Дронов) из-за его «секретной папки».

Погребняк заметила, что Дронов, судя по опубликованным им видео, уже несколько дней бродит по Москве с загадочной папкой.

«Судя по тому, что костюм он не менял уже три дня, дома он не ночует. Ярослав, а ведь Екатерина наверняка волнуется», — сказала она.

25 мая Дронов намекнул, что знает некую тайну о США. Он опубликовал видео, снятое напротив американского посольства в Москве и развевающегося флага США. В руках Shaman держал загадочную папку. Похожий ролик Дронов выложил 26 мая, а затем и 27 мая. В последнем видео Shanam заявил, что «будет жечь правдой» уже 28 мая.

Недавно музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что интрига вокруг секретной папки певца Shaman может быть частью продуманной пиар‑стратегии. Он предположил, что внутри папки может находиться личный оберег либо ценный подарок от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Дворцов отметил, что использование загадочных деталей — распространенная практика в российском шоу‑бизнесе.

